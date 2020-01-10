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10.01.20 22:08

Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в января 2020 года пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за другого валютного курса.

Минэкономики в январе пересмотрит свой макроэкономический прогноз из-за курса валют, - Милованов

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке министр  Тимофей Милованов.

"Минэкономики пересмотрит свой макропрогноз в январе. В связи с новым валютным курсом. А это позволит пересмотреть показатели бюджета на 2020 год Министерству финансов", - написал он.

Доллар США за сутки подорожал на 28 копеек и 10 января стоит 24,11 грн. Евро подорожало на 30 копеек и стоит 26,79 грн.

Глава Минэкономики также отметил, что в 2020 году, как ожидает Всемирный банк, экономика всех стран мира вырастет на 2,5% в отличии от 2,4% в 2019 году.

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