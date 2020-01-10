Офис Генпрокурора должен срочно зарегистрировать уголовное производство по статье "теракт", - Луценко об авиакатастрофе в Иране

Об этом бывший Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил в комментарии Цензор.НЕТ.

"Офисом Генерального прокурора должно быть зарегистрировано уголовное производство по статье "теракт". И определено, что, согласно подследственности, следствие будет вести СБУ. Пока же, к сожалению, зарегистрировано производство, которое расследует Нацполиция - о нарушении правил безопасности авиапутешествий", - сказал Луценко.

"Понятно, что это - страусиная политика. Президент говорит, что у него нет фактов. Но и быть не может, пока Офис генпрокурора не зарегистрирует производства о теракте!" - добавил он.

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По словам экс-главы ГПУ, без зарегистрированного производства о теракте фактически невозможна дальнейшая реакция государства.

"Ведь только после регистрации производства о теракте Офис генерального прокурора должен обратиться к своим коллегам в США, Великобритании, Канаде, Германии и других заинтересованных странах по вопросу создания совместной следственной группы", - отметил Луценко.

Бывший руководитель ГПУ отметил, что именно таким образом власти действовали, когда российские террористы в 2014 году сбили над Донбассом Боинг Малазийских авиалиний.

"На мой взгляд, это надо делать немедленно. И так же немедленно Президент должен созвать Совет национальной безопасности и обороны - для отчета силовиков", - подытожил Луценко.

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Со мнениями опытных политиков и госслужащих о действиях украинских властей в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране можно ознакомиться здесь.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

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В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.