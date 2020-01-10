Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.01.20 22:55

Чиновник объединенной теробщины задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

В Днепропетровской области правоохранители задержали на взятке зампредседателя одной из объединенных территориальных общин.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Чиновник объединенной теробщины задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция 01

За 7 тыс. долларов заместитель председателя одной из поселковых объединенных территориальных общин пообещал положительно решить земельный вопрос - выделение земельного участка для ведения коммерческой деятельности.

Чиновник был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Глава объединенной теробщины задержана на Херсонщине при получении 2 тыс. долл. взятки, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник объединенной теробщины задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция 02

В рамках досудебного расследования будет проверяться причастность к этому преступлению других должностных и служебных лиц ОТО. Сейчас в суде рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Также смотрите: При получении взяток за решение земельных вопросов задержаны двое председателей ОТГ на Кировоградщине и Житомирщине, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100