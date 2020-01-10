Чиновник объединенной теробщины задержан на Днепропетровщине на взятке 7 тыс. долл. за решение земельного вопроса, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
За 7 тыс. долларов заместитель председателя одной из поселковых объединенных территориальных общин пообещал положительно решить земельный вопрос - выделение земельного участка для ведения коммерческой деятельности.
Чиновник был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.
В рамках досудебного расследования будет проверяться причастность к этому преступлению других должностных и служебных лиц ОТО. Сейчас в суде рассматривается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.