Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
10.01.20 23:06

Сулеймани планировал нападения на иностранные посольства, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани готовил нападения на иностранные дипломатические представительства.

трамп

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

По словам главы Белого дома, ликвидирован американскими военными генерал Сулеймани готовил нападения на 4 иностранные посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани, - Трамп

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100