Сулеймани планировал нападения на иностранные посольства, - Трамп

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

По словам главы Белого дома, ликвидирован американскими военными генерал Сулеймани готовил нападения на 4 иностранные посольства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США спасли множество жизней, ликвидировав Сулеймани, - Трамп

Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".