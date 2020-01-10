Сулеймани планировал нападения на иностранные посольства, - Трамп

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
По словам главы Белого дома, ликвидирован американскими военными генерал Сулеймани готовил нападения на 4 иностранные посольства.
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".