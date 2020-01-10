Ни о какой случайности речь не идет: Украина должна настаивать на умышленном уничтожении лайнера, - Омелян

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Специалистам с первой секунды было ясно: причиной авиакатастрофы не могли быть ошибка экипажа или технические неисправности, это - результат внешнего вмешательства: ракета или взрывчатка на борту", - сказал он.

По словам Омеляна, наша страна должна четко озвучить эту позицию. Украина должна требовать немедленного начала работы международной комиссии, полного доступа к переговорам диспетчеров, данным военных и гражданских локаторов, содержанию черных ящиков и остатков самолета.

"Совместно с западными союзниками отработать данные их спутников и другую доказательную базу, согласовать общую позицию. Настаивать на умышленном уничтожении авиалайнера, ни о какой случайности речь не идет, особенно с юридической точки зрения. Отстранить от работы украинской части комиссии российских агентов влияния, прежде всего, Ермака", - предлагает Омелян.

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Кроме того, по его мнению, нужно срочно допросить сотрудников посольства Украины в Иране. Это нужно, чтобы выяснить, кто, почему и как дал указание разместить публичное заявление посольства о неисправности двигателя и отсутствии теракта на борту.

Со мнениями опытных политиков и госслужащих о действиях украинских властей в связи с катастрофой лайнера МАУ в Иране можно ознакомиться здесь.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

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