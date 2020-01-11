Правозащитники из "Репортеров без границ" обеспокоены несоответствием в доказательствах по делу Шеремета

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом говорится в заявлении организации.

"Репортеры без границ обеспокоены несоответствиями в доказательствах, на основе которых украинские чиновники заявляют о раскрытии убийства редактора новостного сайта Павла Шеремета в 2016 году, и призывают их продолжать расследование и быть более открытыми, чем они есть", - отметили в организации.

Правозащитники отметили, что Офис генпрокурора не раскрывает во всех доказательств по делу, на основе которых подозревает в убийстве военного и музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугар и врача и волонтерку Юлию Кузьменко.

"Необходимость узнать правду об убийстве Павла Шеремета является насущной, тем более, что в Украине произошло убийство другого журналиста в 2019 году", - подчеркнули "Репортеры без границ".

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.