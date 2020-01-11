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11.01.20 00:29

Появились кадры извлечения черного ящика украинского лайнера, разбившегося в Иране. ВИДЕО

Иранское телевидение показало видео с "черным ящиком" с украинского авиалайнера Boeing 737, потерпевшего крушение вблизи Тегерана.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УП, видео опубликовал корреспондент BBC Али Хашеми в Твиттере

На видео представители иранских властей вскрывают ящик и демонстрируют его содержимое, в том числе "черный ящик" с самолета.

9 января иранские следователи заявили, что часть данных из черных ящиков самолета МАУ утрачена.

10 января Иран заявил, что намерен самостоятельно изъять записи "черных ящиков".

В тот же день Украина получила доступ к "черным ящикам" самолета и записям диспетчеров из центра управления полетами аэропорта иранской столицы.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

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