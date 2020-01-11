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11.01.20 01:13

48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Феофания

В клинической больнице "Феофания" до сих пор остаются 48 из 64 бывших гражданских пленных, переданных Украине в рамках обмена удерживаемыми с "ЛНР" и "ДНР".

48 человек из 64 освобожденных гражданских лиц с оккупированных территорий Донбасса остаются в больнице Феофания

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает 5 канал

Десять бывших пленных выписали еще 9 января и девять из них сейчас находятся в санатории "Лесная Поляна". Там они продолжат реабилитацию. В частности, с ними будут работать психологи и стоматологи.

Медики прогнозируют, что в субботу, 11 января, могут выписать из больницы "Феофания" еще около десяти человек. А пока трех пациентов прооперировали, еще двоим предстоит операция. Врачи говорят, что оперативные вмешательства долговременной реабилитации не требуют.

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Напомним, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.

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