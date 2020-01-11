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11.01.20 08:55

Президент Ирана Рухани извинился за сбитый самолет МАУ: "Непростительная ошибка"

Президент Ирана Хасан Рухани принес извинения за то, что иранские военные сбили украинский пассажирский самолет.

Президент Ирана Рухани извинился за сбитый самолет МАУ: "Непростительная ошибка"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в своём Twitter.

"Исламская Республика Иран глубоко сожалеет об этой катастрофической ошибке. Мои мысли и молитвы посвящены всем находившимся в трауре семьям. Я выражаю искренние соболезнования", - написал президент.

Рухани отметил, внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что "ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей". Он также подчеркнул, что расследование этой "большой трагедии и непростительной ошибки" продолжается.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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