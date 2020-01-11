Катастрофа самолета МАУ в Иране: Канада уточнила число своих погибших граждан - не 63, а 57 человек

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в пятницу заявил глава МИД Канады Франсуа-Филипп Шампань.

"Среди жертв падения самолета МАУ было 57 граждан Канады. Ранее сообщалось о 63 погибших канадцах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, всего на этом рейсе было 138 пассажиров, которые направлялись в Канаду. Из Киева, после прибытия из Тегерана, они должны были вылететь в Торонто.

Как сообщалось, в четверг премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что, согласно показаниям и данным разведки, украинский самолет в Иране был сбит зенитной ракетой. Чиновник отметил, что это произошло скорее всего случайно.

В субботу утром официальный Тегеран признал, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой класса земля-воздух, но совершенно случайно. Президент Ирана уже попросил прощения за это.

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