Полеты украинских самолетов в Иран и Ирак запрещены до конца расследования, - Пристайко

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом во время пресс-брифинга в Офисе президента Украины в пятницу сказал Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы до конца расследования запретили нашим национальным перевозчикам осуществлять полеты в Иран и Ирак", - сказал он.

В то же время министр объяснил, что этот запрет не означает, что украинские граждане не могут добраться до Ирана, поскольку они все еще могут воспользоваться услугами других авиалиний.

"Мы не можем закрыть небо над чужой территорией. Мы можем это сделать только над нашей, мы это называем запретом нашим авиалиниям осуществлять полеты в эту точку. Вместе с тем, это даже не означает, что украинские граждане не могут добраться до Ирана. Мы хотели избежать этой ошибки. Появляется множество сообщений, что Украина не разрешает... Мы рекомендуем сейчас не осуществлять полеты. Если есть необходимость, включая семейную, человек берет и едет. Для этого есть другие авиалинии, которые летают спокойно в Тегеран", - пояснил Пристайко.

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Как сообщалось, 9 декабря Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве как Ирана, так и Ирака после крушения самолета "Международных авиалиний Украины" ("МАУ"), сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины". Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал Гончарук на своей странице в Фейсбуке в среду.

По его словам, этот запрет на перелеты начинается с полуночи 9 января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов лайнеров, зарегистрированных в Украине.

Кроме того, Гончарук сообщил, что уже начинается внеплановая проверка самолетов "Международных авиалиний Украины".

В субботу утром официальный Тегеран признал, что самолет МАУ был сбит иранской ракетой класса земля-воздух, но совершенно случайно. Президент Ирана уже попросил прощения за это.

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