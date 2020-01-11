Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
11.01.20 11:49

Наемник "ЛНР", задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения. ФОТО

По материалам контрразведки Службы безопасности Украины к восьми годам лишения свободы приговорен боевик террористической организации "ЛНР".

сбу,контрразведка

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Контрразведчики и следователи спецслужбы установили, что в 2014-2015 годах житель временно оккупированного Сорокино в составе незаконных подразделений террористов противостоял силам АТО на территории Донецкой и Луганской областей. Он, в частности, принимал активное участие в ожесточенных боевых действиях под Дебальцево. Впоследствии боевик продолжил "службу" на блокпостах террористов и в так называемом "таможенном комитете ЛНР".

Наемник ЛНР, задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения 01

Смотрите: Задержанный контрразведкой СБУ террорист "ДНР" получил 5 лет тюрьмы. ФОТО

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины, боевик был объявлен в розыск. В сентябре прошлого года в результате спланированной оперативной комбинации СБУ вывела террориста на подконтрольную Украине территорию и задержала его.

Наемник ЛНР, задержанный контрразведкой СБУ, приговорен к 8 годам заключения 02

Сватовский районный суд Луганской области признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в участии в деятельности террористической организации. Приговор вступил в законную силу.

Смотрите также: Контрразведка СБУ задержала террориста "ЛНР", который за деньги обстреливал Счастье. ФОТО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100