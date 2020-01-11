Детали корпуса украинского "Боинга", пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК "Тор". ФОТОрепортаж

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, ссылаясь на данные экспертов укаринской комиссии в Тегеране.

"Первые кадры - детали корпуса украинского "Боинга", пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК "Тор"

Цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа найти пока не удалось - очевидно, именно сюда пришлось попадание ракеты. От кабины пилотов уцелела верхняя часть - она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу.

Также обнаружен паспорт гражданина Канады, с пробоинами также схожими на поражающие элементы", - написал Бутусов, отметив, что работа украинских экспертов продолжается.

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Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.