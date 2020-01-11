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11.01.20 11:59

Детали корпуса украинского "Боинга", пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК "Тор". ФОТОрепортаж

От кабины пилотов уцелела верхняя часть - она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу.

Об этом на странице в Facebook пишет главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, ссылаясь на данные экспертов укаринской комиссии в Тегеране. 

"Первые кадры - детали корпуса украинского "Боинга", пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК "Тор"

Цельные фрагменты нижней передней части фюзеляжа найти пока не удалось - очевидно, именно сюда пришлось попадание ракеты. От кабины пилотов уцелела верхняя часть - она была пробита поражающими элементами изнутри кабины, что указывает на взрыв снизу.

Также обнаружен паспорт гражданина Канады, с пробоинами также схожими на поражающие элементы", - написал Бутусов, отметив, что работа украинских экспертов продолжается.

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Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 01
Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 02
Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 03
Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 04
Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 05
Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 06
Детали корпуса украинского Боинга, пробитые поражающими элементами российской ракеты 9М330 ЗРК Тор 07

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Как сообщалось, в субботу утром Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

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