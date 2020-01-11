Наши эксперты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с крушением украинского самолета в Иране, - Гончарук

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты продолжают работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины. Украинские специалисты продолжают поиск вещественных доказательств, связанных с трагедией", - написал премьер.

Премьер отметил, что украинские специалисты совместно с Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран осмотрели найденные "черные ящики" и место хранения части фрагментов самолета.

"Также была осуществлена раскладка фрагментов самолета с целью установления полноты найденных частей Boeing-737-800", - сообщил премьер.

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В правительстве проинформировали, что уже были собраны ДНК-образцы родственников погибших в авиакатастрофе и проходит работа над идентификацией тел."Сегодня утром электронная ДНК-формула направлена нашим экспертам, которые работают на месте трагедии в Тегеране. Работаем над тем, чтобы завершить идентификацию и быстрее провести репатриацию тел погибших граждан Украины", - говорится в сообщении

Гончарук подчеркнул, что Украина сделает все для раскрытия всех деталей трагедии и окажет поддержку семьям погибших.

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Как сообщалось, в утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

"Мои мысли и молитвы со всеми семьями, у которых траур. Я выражаю искренние соболезнования", - написал Рухани в субботу в Твиттере.

"Внутреннее расследование Вооруженных сил пришло к выводу, что, к сожалению, ракеты, выпущенные из-за человеческой ошибки, привели к ужасной катастрофе украинского самолета и гибели 176 невинных людей", - отметил президент Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.