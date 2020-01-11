Зеленский обратится к украинскому народу в связи с признанием Ираном вины за сбитый самолет МАУ, - Офис Президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"В субботу, 11 января, президент Украины Владимир Зеленский обратится к украинскому народу касательно ситуации со сбитым самолетом МАУ в Тегеране. Видеообращение состоится после консультаций главы государства с группой украинских специалистов, работающих на месте трагедии в Иране, международными партнерами и телефонного разговора с президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани, который запланирован на 17:00 в субботу", - говорится в сообщении.

В Офисе президента проинформировали, что Оперативный штаб при СНБО, созданный по поручению Зеленского для расследования авиакатастрофы самолета "МАУ" в Иране, с самого начала получал всю необходимую информацию.

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"Нашим специалистам в Иране были предоставлены все видео-, фото- и другие материалы для анализа процессов, которые происходили и происходят в Тегеране. На основании собранной информации благодаря работе нашей экспертной группы мы имели достаточно данных, чтобы понимать, что расследование состоится объективно и в сжатые сроки", - сообщили в ОП.

Отмечается, что сейчас политическая часть работы завершена, и украинские специалисты продолжают работать, чтобы провести все необходимые юридические процедуры.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

В МИД РФ заявили, что предъявлять Ирану обвинения в атаке на украинский пассажирский лайнер преждевременно, и вначале нужно провести расследование.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

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