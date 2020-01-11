Командующий аэрокосмическими силами КСИР Хаджизаде взял на себя ответственность за гибель украинского самолета

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я лично беру на себя полную ответственность за то, что украинский самолет был непреднамеренно сбит", - приводит агентство "Тасним" в Twitter слова Хаджизаде.

Он заявил, что готов понести любое наказание за гибель людей.

"О произошедшей с украинским самолетом ужасной трагедии я узнал, находясь на западе страны, после завершения ракетной операции против баз США. Когда я убедился, что это произошло, я пожелал себе смерти, потому что лучше бы я умер, но не стал свидетелем такого происшествия. Мы всю жизнь будем в ответе за смерть людей и сегодня наша честь выставлена перед Господом", - заявил он на пресс-конференции, видео которого обнародовано в Twitter.

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"Расследование произошедшего будет продолжаться на более высшем уровне, информация будет дополнена, но с самого начала заявляю, наши шеи тоньше волоска, и мы признаем всю ответственность и готовы подчиниться любому решению, которое примет руководство", - сказал он.

По словам генерала, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

"Оператор мог сбить объект, но мог и не делать этого, у него было всего 10 секунд на принятие решения. Но для этого он должен был получить подтверждение. В этом и заключается ошибка оператора. Но, в тех условиях произошел сбой в системе связи, и он не смог получить подтверждение и принял это ужасное решение. Ракета была выпущена и самолет был сбит", - заявил иранский военный.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".