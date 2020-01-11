Наемники РФ прицельно обстреляли позиции ВСУ под Красногоровкой и Песками, - Минобороны

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны Дмитрий Гуцуляк.

"По состоянию на 12:00 враг совершил 2 прицельных обстрела позиций наших защитников. По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных вражеских обстрелов среди наших героев нет", - заявил спикер.

Он уточнил, что с полуночи от Лозового оккупанты в течение часа вели обстрел Песков, применяя гранатометы и стрелковое оружие.

А около 05.30 утра от Старомихайловки российско-оккупационные войска выпустили 3 мины калибра 120 мм по защитникам Красногоровки, добавил Гуцуляк.

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