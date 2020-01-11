Зеленский должен признаться, что в Омане не было никакого визита, - Величкович

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет в своей странице в сети Facebook народный депутат из фракции "ЕС" Николай Величкович, комментируя новость о смерти тяжелобольного султана Омана.

"Своей смертью султан Омана невольно разоблачил ложь Зеленского о визите в эту страну, которой тот прикрывал свой тайный отдых. Ясно, что когда монарх был при смерти, а он болел давно, оманская сторона даже теоретически не могла планировать визиты иностранных лидеров. У лжи короткие ноги. Ложью мир обойдешь, но назад не вернешься.

Банковая с Оманом завралась. Зеленский должен извиниться за ложь и признать, что отдыхал", - убежден Величкович.

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Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.

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