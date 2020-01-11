К "Большой стройке" уже готовы сотни заводов, - советник премьера Голик. ФОТО

Об этом сообщил советник премьер-министра Юрий Голик, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК.

Голик, в частности, опубликовал фото техники, обслуживающей один из асфальто-бетонных заводов, готовых к началу ремонта и реконструкции дорог.

"В ожидании сезона и начала Большой Стройки. Немного дорожно-строительной техники, обслуживающей один отдельно взятый асфальтный завод, одной отдельно взятой компании. Заводов таких и таких компаний - несколько десятков. И будут еще. Все на старте. Следите за анонсами. Будет ярко", - заявил Голик.

По словам Голика, являющегося также советником главы Укравтодора, речь идет о капитальном ремонте тысяч километров дорог.

Ранее Голик заявил, что в 2020 году все дороги, начатые и брошенные "Укравтодором", будут достроены и доделаны. А новые объекты будут делаться в рамках концепции от начала и до конца и желательно в рамках года.

Для того, чтобы это стало возможно, правительство и парламент приняли ряд нормативных актов, которые существенно упростили работу дорожным компаниям, в частности, была изменена система ценообразования в дорожной отрасли.

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