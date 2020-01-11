"Будешь и дальше писать - застрелим": полиция открыла дело из-за угроз львовскому журналисту. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщили в Департаменте коммуникаций областной полиции.

"Следователи Шевченковского отдела полиции начали уголовное производство по факту обращения об угрозах неизвестных лиц в адрес главного редактора одного из львовских информационных ресурсов, которые он связывает с профессиональной деятельностью", — говорится в сообщении.

Правоохранители открыли производство по ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса. Виновникам грозит наказание в виде исправительных работ или лишения свободы до трех лет.

Отмечается, что в настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Продолжается досудебное расследование.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 26 странах мира в 2019 году убили 75 журналистов, - доклад Press Emblem Campaign

Во львовском издании "Коррупция.Инфо" 10 января появилась информация о том, что около 17.40 вечера на их главного редактора Дмитрия Разумовского неизвестные молодые в темной одежде с капюшонами пытались совершить нападение.

"Он вышел из офисного здания и шел к своей машине на автостоянку, как со всех сторон к нему стали приближаться агрессивно настроенные молодые люди, которые попытались окружить его. Дмитрий Разумовский у одного из нападавших увидел пистолет, а у другого дубинку", — пишут в издании.

Поэтому Разумовский, как отмечают, выбежал на проезжую часть и вернулся к офисному зданию. У офиса он вынул телефон и записал одного из нападавших, который сказал ему: "Будешь и дальше писать — застрелим".

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 в мире убили 49 журналистов, - НСЖУ