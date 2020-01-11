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11.01.20 17:11

ГБР завершило формирование спецподразделения по расследованию "дел Майдана"

32 кандидатуры следователей и прокуроров Генеральной прокуратуры Украины согласованы к переводу на должности в Государственном бюро расследований. Таким образом формирование специального следственного подразделения по "делам Майдана" завершено.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Мы обеспечили процессуальную участие этих специалистов в расследовании дел Майдана, результатов которого от нас ожидает общество", - заявила вр.и.о. директора ГБР Ирина Венедиктова.

Организационные мероприятия по переводу работников Генеральной прокуратуры Украины и региональных и местных прокуратур, которые  расследовали и осуществляли процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, осуществлены во исполнение Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования деятельности Государственного бюро расследований".

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Напоминаем, в ноябре 2019 года в Государственном бюро расследований создано подразделение по расследованию преступлений, совершенных во время массовых протестов в 2013-2014 годах.

2 января 2020 г. руководителем отдела по расследованию "дел Майдана" в Государственном бюро расследований назначен Александр Буряк, который ранее занимал должность заместителя директора ГБР.

Также читайте: Семьи героев Небесной Сотни просят не назначать Буряка главой отдела ГБР по делам Майдана из-за конфликта интересов

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