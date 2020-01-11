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11.01.20 18:14

Мужчина заболел бешенством после укуса бездомной собаки на Николаевщине, - ЦОЗ

31-летнего мужчину в августе 2019 года укусила бездомная собака. 11 января 2020-го его госпитализировали. Сейчас у больного наблюдаются гидро- и аэрофобии.

бешенство

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья, мужчина еще летом обратился за помощью, но от профилактических прививок отказался.

Его направили к травматологу, но на прием не явился.

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Отмечается, что наблюдение за собакой не проводилось - животное убежало.

11 января 2020 года больного госпитализировали с диагнозом "бешенство. Манифестная форма" тяжелой формы течения, у него наблюдаются гидро- и аэрофобии.

В ЦОЗ акцентируют: если укусило, поцарапало или лизнуло бездомное или дикое животное, необходимо немедленно обратиться к врачу.

Инкубационный период бешенства у человека, как правило, длится 1-3 месяца, но может варьироваться от одной недели до года.

В процессе распространения вируса по центральной нервной системе развивается прогрессивное смертельное воспаление головного и спинного мозга. В случае задержки с предоставлением квалфикованои медицинской помощи смерть неизбежна.

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Начальные симптомы бешенства - повышение температуры и боль, ощущение покалывания, пощипывания или жжения в месте повреждения.

Мужчина заболел бешенством после укуса бездомной собаки на Николаевщине, - ЦОЗ 01

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