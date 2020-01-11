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11.01.20 18:28

Враг применил 120-мм минометы в районе Красногоровки, с начала суток на Донбассе - без потерь, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, из запрещенного минскими соглашениями 120-мм миномета противник выпустил три мины по нашим позициям рядом с Красногоровкой и со станковых автоматических гранатометов и стрелкового оружия открывал огонь по позициям украинских защитников вблизи с Песков в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Отмечается, что в результате вражеских обстрелов 11 января потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

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Напомним, 10 января наемники российско-террористических войск 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранения получили трое украинских военнослужащих.

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