В Иране работают двое экспертов Минобороны, имеющие сертификацию IKAO по расследованию авиакатастроф, - Загороднюк

Об этом сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могу сказать, что из Министерства обороны мы отправили в Иран самых лучших наших специалистов. В Главной инспекции Министерства обороны есть часть, которая рассматривает инциденты с военными самолетами. Кроме самого самолета и экипажа, мы отправили туда двух очень квалифицированных человек", - сказал министр.

"Один из экспертов рассматривал 15, а другой - 17 инцидентов, они сертифицированы IKAO (Международная организация гражданской авиации - Ред). У одного - 30 лет летного стажа, другой - инженер по авиатехнике. Они принимали участие в расследовании всех резонансных событий, которые были до этого.Поэтому у нас нет сомнений, что из всей информации, которую они смогут получить, мы получим наиболее объективную", - отметил Загороднюк.

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По его словам, сейчас Украина ожидает выводов экспертизы, которая определит истинную причину катастрофы.

"Одно дело - политическое признание факта, а другое дело - как это все было и выводы экспертизы. То есть мы сейчас ждем выводов экспертизы", - подчеркнул министр.

Загороднюк отметил, что Иран полностью сотрудничает с Украиной в этом вопросе, и если украинские специалисты получат всю необходимую информацию, они точно установят причину падения украинского самолета.

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"Наши специалисты знают все ракетные системы - российского, украинского и других производств, они смогут четко определить все. То есть, у нас нет никаких сомнений, что при предоставлении достаточных данных, мы определим причину", - пояснил Загороднюк.