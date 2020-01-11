На Донетчине мужчина погиб в результате взрыва боеприпаса от гранатомета РПГ-7, который он хранил дома, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня около 14:15 в Великоновоселковское отделение полиции поступило сообщение о том, что в селе Шевченко произошел взрыв. Как выяснилось, в сельскохозяйственном помещении, где в то время находился 24-летний мужчина, прогремел взрыв. Его услышали родственники, которые и вызвали скорую помощь и полицию", - говорится в сообщении.

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Правоохранители предварительно установили, что погибший нашел выстрелы от РПГ-7 за пределами села и принес домой. В результате неосторожного обращения одно из взрывных устройство разорвалось. От полученных травм пострадавший скончался на месте.





Решается вопрос о внесении факта в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) по ст.115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой "несчастный случай").

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