Все стороны нормандского саммита настроены добиться дальнейшего прогресса в реализации Минских соглашений, - Меркель

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас предпринимаются усилия по установлению режима прекращения огня. Это все правильно. Сейчас мы продолжим работу, чтобы на следующем саммите добиться дальнейшего прогресса в соответствии с минскими договоренностями", - сказала канцлер Германии на пресс-конференции после переговоров в президентом РФ Владимиром Путиным в субботу.

Среди достижений саммита она назвала обмен удерживаемыми лицами, но добавила, что не все вопросы удалось решить, в частности, очередное перемирие является неполным.

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Меркель сказала: "У нас есть эта основа, но у нас есть и определенные сложности, которые будут продолжаться. Однако у нас есть к этому твердое намерение".

Напоминаем, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки – президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

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