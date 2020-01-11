В ЕС ожидают от Ирана прозрачного расследования обстоятельств крушения украинского самолета

Об этом в субботу, 11 января, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

В распространенном пресс-службой ведомства заявлении отмечается, что в Брюсселе "ожидают, что Иран продолжит сотрудничество и проведет всеобъемлющее и прозрачное расследование" обстоятельств трагедии. Кроме того, в ЕС надеются, что это расследование будет соответствовать международным стандартам.

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"Мы сожалеем об этой трагедии, приведшей к гибели многих людей из разных стран, и выражаем наши искренние соболезнования семьям и близким", - говорится в заявлении. В то же время в Брюсселе указали на необходимость принять надлежащие меры, чтобы не допустить повторения подобной трагедии в будущем.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

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По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.