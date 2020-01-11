Проект "Северный поток-2" легитимизирован новым законодательством ЕС, нужно довести его до конца, - Меркель

Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы говорили о проекте "Северный поток - 2". Этот проект посредством нового европейского законодательства легитимизирован. Нам нужно довести его до конца", - сказал она.

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Страны Европы выиграют от строительства трубопровода "Северный поток - 2", заявила Меркель.

"Германия и другие европейские страны выиграют от "Северного потока". "Северный поток - 1", конечно, работает. "Северный поток - 2" еще не готов", - сказала.

"Все заинтересованы в диверсификации своих газовых поставок, и они будут продолжать работать в этом направлении, однако это очень важный проект", - добавила Меркель.

Газопровод "Северный поток-2" можно построить, несмотря на санкции США, и Берлин будет продолжать поддержку этого проекта, заявила Меркель.

"Я хочу еще раз подчеркнуть, что, несмотря на все политические проблемы, мы считаем, что экстерриториальные санкции - это неправильный путь и поэтому мы в дальнейшем будем поддерживать этот проект, как мы это делали и в прошлом", - добавила она.

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Кроме того, Меркель подчеркнула, что "Северный поток", "в первую очередь - экономический проект, это правильный проект и участвующие предприятия неоднократно выступали за то, чтобы реализовать его".

В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить газопровод "Северный поток-2", однако сроки его завершения будут сдвинуты на несколько месяцев.

Вместе с тем, он выразил надежду, что "до конца текущего года, либо в первом квартале следующего года работа будет завершена".

Напомним, 20 декабря 2019 года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". На следующий день трубоукладчик "Северного потока - 2" - швейцарская компания Allseas - объявила о приостановке работ и вывела суда из зоны строительства газопровода. До завершения газопровода строителям осталось проложить 160 км труб. Позже Госдеп США сообщил, что подрядчики должны свернуть работы до 20 января.