Расшифровку черных ящиков сбитого в Иране Boeing МАУ будут проводить в Украине

Об этом сообщает Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Наше бюро подтверждает участие в технической работе по расшифровке черных ящиков. Эта работа будет сделана в Украине. Любая коммуникация по поводу прогресса в расследовании - это ответственность иранских уполномоченных лиц", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Призываю мировое сообщество быть едиными и настойчивыми до полного расследования всех обстоятельств крушения самолета в Иране, - Зеленский. ВИДЕО

Ранее глава отдела расследований происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар сообщил, что у Ирана нет необходимого оборудования для расшифровки бортовых самописцев сбитого самолета. Он заявил о принятом пятью странами решении передать черные ящики Франции, информирует DW.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

Также смотрите: Украинский самолет не отклонялся от курса, - данные сравнения с 22 последними рейсами. ВИДЕО

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.