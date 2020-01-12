Продление закона об особом статусе Донбасса - шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, - Путин

Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

По словам президента РФ, Берлин согласен, что минские соглашения остаются безальтернативной основой для урегулирования ситуации на Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Все стороны нормандского саммита настроены добиться дальнейшего прогресса в реализации Минских соглашений, - Меркель

"Важно, чтобы конкретные задачи, поставленные в ходе наших недавних встреч в нормандском формате, воплощались в жизнь. Мы надеемся, что украинская сторона начнет реализовывать договоренности по политическому урегулированию", - подчеркнул Путин.

"Продление закона об особом статусе Донбасса - это хороший шаг в правильном направлении, но закон должен стать бессрочным, как и предусмотрено в минских соглашениях", - добавил он.

Напомним, 9 декабря в Париже прошел саммит лидеров нормандской четверки -

Также читайте: МИД Украины направил России ноту протеста в связи с посещением Путиным оккупированного Крыма, - Зеленко

президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эмманюэля Макрона, президента РФ Владимира Путина и федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В соответствии с договоренностями, в частности, 29 декабря прошел обмен удерживаемыми лицами. В Украину вернули 76 человек, наемникам РФ передали 127. Позже СБУ обнародовала полный список освобожденных украинцев.

Вечером 29 декабря освобожденных украинцев доставили самолетом из Харьковской области в киевский аэропорт "Борисполь", где их встретил президент Украины Владимир Зеленский.