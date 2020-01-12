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12.01.20 02:07

Посла Великобритании Макэйра задержали во время протестов в Тегеране

Посла Великобритании Роберта Макэйра задержали на акции протеста в столице Ирана.

макейр,роб

Об этом сообщает иранское информационное агентство Tasnim, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Mirror.

Посол находился перед тегеранским университетом Амира Кабира, когда там проходила акция. Его арестовали за "подстрекательство к протестам".

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Отмечается, что через несколько часов дипломата отпустили, однако завтра его вызовут для дальнейших разъяснений.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на экстренном брифинге заявил: "Данные разведки указывают, что украинский самолет сбила иранская ракета "земля-воздух". Власти США также заявили, что считают, что самолет МАУ был сбит Ираном. Президент Трамп заявил: "Кто-то на той стороне мог совершить ошибку". Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у их государства также есть подтверждения попадания ракеты в самолет украинских авиалиний.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

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