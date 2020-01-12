Правоохранители прекратили деятельность 631 нелегальной АЗС, - Офис генпрокурора

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В рамках производств по фактам незаконного изготовления, хранения и сбыта подакцизных товаров, нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью уже прекращена деятельность 631-й нелегальной автозаправочной станции, 76 АЗС – добровольно демонтированы". - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура совместно с правоохранительными органами открыла 343 уголовных производства в отношении противоправной деятельности нелегальных автозаправочных станций.

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Как сообщалось, 26 декабря Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота топлива. А уже 28 декабря СБУ пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.