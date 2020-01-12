Все указывает на то, что у Зеленского в Омане была встреча с Сурковым, а сбитый самолет мог быть мерой устрашения, - Амелин

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет сооснователь и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future Анатолий Амелин. Приводим его текст полностью.
"Не люблю теории заговора возможно, что-то пропустил, но у меня остались важные вопросы без ответов:
1. С кем, на самом деле, Зеленский встречался в Омане? И о чем говорили?
- ну не верю в спонтанную смену места отдыха.
- встреча с испуганным министром иностранных дел Омана (страны с мизерным товарооборотом с Украиной) тоже имеет ряд вопросов.
- договоренности абстрактны и нелепы, простите.
2. Кто так оперативно организовал встречу Зеленскому с Министром иностранных дел Омана?
- Напомню, в Украине нет посольства Омана (коммуникации строятся через посольство в Москве)
https://cutt.ly/OrkcR5r
- Почему не договорились об открытии посольства?
3. Почему Зеленского в Омане сопровождал Ермак, если это был "отдых с семьей"?
- Напомню, Ермак находится в прямом контакте с Сурковым и отвечает за коммуникации с РФ по Донбассу
https://cutt.ly/Lrkx736
4. Почему был выбран отель максимально близкий к посольству РФ в Омане?
- Адрес посольства с картой: https://cutt.ly/WrkcqYq
- Отель Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel на карте: https://cutt.ly/Qrkx6xo
5. Кто сделал фото Зеленского в Омане и зачем его слили?
- Напомню, впервые появилось оно на таком специфическом издании как Страна.ЮА
- Очень похоже на слив спецслужб для оказания давления на Зеленского (сами подумайте какой страны)
6. Кого из Москвы привез в Оман борт Медведчука? И о чем были переговоры?
https://cutt.ly/Nrkcw68
https://cutt.ly/4rkcrtk
7. Почему был сбит именно украинский самолет?
- Во первых, взлет был разрешен деспечерами, что странно
- Во вторых, это был не единственный борт в воздухе
- В третьих, спецслужбы Ирана давно и плотно работают со спецслужбами РФ (помимо поставок оружия)
- В четвертых, в случайность таких "жертв" кто-то верит?
В общем, вопросов больше чем ответов.
- Все показывает на то, что встреча была с Сурковым.
- Могли обсуждать "особый статус" Донбасса, проведение местных выборов и интеграцию "нового" Донбасса на условиях Москвы уже этим летом.
- Фото Зеленского могли слить российские спецслужбы для усиления давления, что бы был сговорчевее.
- Сбитый самолет - мог быть мерой устрашения (как рекетиры в 90-е простреливали ногу жертве...)
Не смею утверждать, что Зеленский согласился на что-то. Но то, что Москва жестко навязывает свою повестку, это очевидно.
Это не #Запискипараноика и не нравится мне все это.
У кого какие мысли есть?"
Напомним, в Оман Президент Владимир Зеленский вместе с семьей улетел 5 января. Как сообщили в ОП, визит является официальным, однако президент воспользовался услугами рейсового самолета, потратив собственные средства.
Подробнее читайте в статье Юрия Бутусова "Ещё никто не исправлял провал в коммуникации новым враньем".