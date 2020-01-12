Иранские СМИ поддержали протесты из-за сбитого украинского самолета

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на Reuters.

Спецназовцы применили слезоточивый газ против тысяч иранцев, которые вечером в субботу вышли на улицы столицы и других городов, направляя свой гнев на высшую власть Ирана, верховного лидера Али Хаменеи, многие из них скандировали "Смерть диктатору".

Кадры и сообщения о протестах транслировались государственными информационными агентствами.

По сообщениям жителей Тегерана, полиция усилила свое присутствие в столице в воскресенье утром.

"Извинись и подай в отставку", - говорится в заголовке воскресного выпуска иранской умеренной газеты Etemad daily.

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Другая умеренная ежедневная газета Jomhuri-ye Eslami, написала в редакционной статье: "Те, кто задержал обнародование причин авиакатастрофы и подорвал доверие людей к истеблишменту, должны быть уволены или должны уйти в отставку".

Критика власти Ирана не является чем-то необычным, но она имеет тенденцию оставаться в узких рамках, отмечает агентство.

Впрочем, нападки прессы и протесты усугубляют проблемы, стоящие перед истеблишментом, который в ноябре столкнулся с самыми кровавыми беспорядками в стране со времен Исламской революции 1979 года.

Протесты вспыхнули после того как власти Ирана признало в субботу, что их военные случайно сбили самолет "Международных авиалиний Украины" через несколько минут после взлета в среду. Протесты распространились по всему Ирану, включая такие крупные города, как Шираз, Исфахан, Хамедан и Орумия.

В течение нескольких дней иранские официальные лица решительно отрицали свою вину.

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