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12.01.20 12:21

Разоблачена незаконная растрата более 18 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт дворца культуры в Фастове, - прокуратура

Правоохранители разоблачили незаконную растрату бюджетных средств исполнительным комитетом Фастовского горсовета на сумму свыше 18 млн грн, выделенных на капитальный ремонт дворца культуры.

Разоблачена незаконная растрата более 18 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт дворца культуры в Фастове, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По результатам изучения на веб-портале "Prozorro" процедуры закупок работ по капитальному ремонту дворца культуры на сумму более 18 млн грн, проведенных в 2019 году управлением культуры, молодежи и туризма исполнительного комитета Фастовского городского совета, установлено нарушение требований закона Украины "О публичных закупках" при определении тендерным комитетом заказчика победителем торгов одного из субъектов хозяйствования Киевской области", - сказано в сообщении.

Установлено, что тендерное предложение победителя не отвечало требованиям тендерной документации и ст 3, 16, 30 закона Украины "О публичных закупках", а именно не содержало документального подтверждения соответствия установленным квалификационным критериям относительно подтверждения наличия оборудования и материалов, работников соответствующей квалификации, а также опыта выполнения аналогичного договора.

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Отмечается, что указанные нарушения также подтверждены решениями Антимонопольного комитета Украины.

"Прокуратурой области направлено письмо в тендерный комитет управления культуры, молодежи и туризма исполнительного комитета Фастовского городского совета для решения вопроса об отмене торгов, победителем которых противоправно определен субъект хозяйствования Киевской области, который по результатам рассмотрения удовлетворил и предупреждил незаконное расходование бюджетных средств на сумму более 18 млн грн", - добавили в пресс-службе ведомства.

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