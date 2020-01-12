Жительница Сум пыталась ввезти в Украину партию экстази в пакете со сладостями, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Сум планирует наладить незаконные поставки экстази в Украину. "Товар" злоумышленница планировала привозить из зарубежных путешествий. Задержали туристку в международном аэропорту "Борисполь" при попытке ввоза партии экстази. Психотропы злоумышленница спрятала в пакете со сладостями.

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В рамках уголовного производства, открытого по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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