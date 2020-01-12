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12.01.20 13:08

Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Новоташковского и Орехово, - Минобороны

С начала текущих суток по состоянию на 12:00 на Луганском направлении зафиксированы два случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Наемники РФ обстреляли из 82-мм минометов позиции ВСУ возле Новоташковского и Орехово, - Минобороны

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Сразу после полуночи, в течение 30 минут, из минометов калибра 82 мм противник обстрелял позиции украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. В общем, оккупационные войска выпустили 7 мин калибра 82 мм.

Также, из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил в районе Орехово.

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По имеющейся информации, боевых потерь со стороны ВСУ в результате прицельных обстрелов противника нет.

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