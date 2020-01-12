Двум полицейским в Кривом Роге объявили подозрение за избиение задержанного

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

"Правоохранители подозреваются в умышленном причинении тяжких телесных повреждений (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК). Сейчас следователями подано ходатайство об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога", - говорится в сообщении.

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Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Днепропетровской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

По данным следствия, в июле 2019 года правоохранители, проверяя факт кражи, вызвали местного жителя в отделение полиции. В рабочем кабинете подозреваемые заставляли пострадавшего признаться в совершении преступления и начали его избивать. После избиения мужчина был госпитализирован, ему удалили селезенку и левую почку.