Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
12.01.20 13:53

На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов. ФОТОрепортаж

На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Российскую Федерацию партии товаров народного потребления и продуктов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов 01

Патрулируя участок границы, пограничный наряд отдела "Веселое" обнаружил мужчину без документов и автомобиль марки "УАЗ". Гражданин и автомобиль находились возле границы.

На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов 02

Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в нем тюки и ящики с товарами народного потребления. В ходе дальнейшей проверки участка границы были обнаружены пакеты с товарами, которые скорее всего планировались к перемещению в Россию. Всего было выявлено 29 тюков и 19 ящиков с товарами, среди которых были и продукты питания.

Смотрите: Гражданин Украины пытался перевезти в РФ 60 пакетов с 20 кг наркотиков в топливном баке автомобиля. ВИДЕО

На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов 03
На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов 04

За попытку незаконного пересечения границы и нарушения правил пограничного режима на задержанного гражданина Украины составлены административные материалы. Товар и транспортное средство переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

Смотрите также: Гражданин РФ пытался вывезти из Украины старинные монеты и Георгиевский крест, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100