На Харьковщине пограничники сорвали попытку контрабанды в Россию партии продуктов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Патрулируя участок границы, пограничный наряд отдела "Веселое" обнаружил мужчину без документов и автомобиль марки "УАЗ". Гражданин и автомобиль находились возле границы.

Во время осмотра транспортного средства правоохранители обнаружили в нем тюки и ящики с товарами народного потребления. В ходе дальнейшей проверки участка границы были обнаружены пакеты с товарами, которые скорее всего планировались к перемещению в Россию. Всего было выявлено 29 тюков и 19 ящиков с товарами, среди которых были и продукты питания.

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За попытку незаконного пересечения границы и нарушения правил пограничного режима на задержанного гражданина Украины составлены административные материалы. Товар и транспортное средство переданы сотрудникам компетентных правоохранительных органов. Продолжаются мероприятия по установлению других лиц, возможно причастных к противоправной деятельности.

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