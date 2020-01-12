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12.01.20 14:21

Разоблачены лица, совершившие убийство Амины Окуевой, - прокуратура

Прокуратурой Киевской области совместно с ГУ НП в Киевской области задержаны участники преступной организации, которые занимались заказными убийствами.

Разоблачены лица, совершившие убийство Амины Окуевой, - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении прокуратуры Киевской области.

В сообщении напоминается, что 30 октября 2017 у поселка Глеваха Киевской области неизвестные открыли огонь по участникам "Революции достоинства" и войны на востоке Украины в составе батальона "Киев-2". От прицельных выстрелов из автоматического оружия калибра 7,62 Окуева погибла, Осмаев был ранены.

Отмечается, что "благодаря слаженной работе полиции Киевской области и прокуратуры области сегодня задержаны исполнители дерзкого убийства Амины Окуевои и покушения на убийство Адама Осмаева".

На счету преступников еще два заказные убийства, совершенные в сентябре 2016 и в январе 2019 года, которые также раскрыто, отметили в прокуратуре..

В настоящее время следственные действия продолжаются, проводятся мероприятия по задержанию всех участников преступной организации и установлению заказчиков.

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Напомним, вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

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