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12.01.20 17:04

Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС. ФОТО

Ночью в Киеве произошло ДТП, в результате которого 1 человек погиб, четверо получили травмы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС 01

12 января в 3:02 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов, 3, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и загорелся.

В автомобиле находилось 5 человек. Очевидцы ДТП помогли 4 пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.

Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС 02

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Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС 03

В 3:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции.

Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС 04

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Сейчас обстоятельствами ДТП занимаются правоохранительные органы.

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