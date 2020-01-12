Ночью в Киеве автомобиль снес бетонный столб и загорелся, водитель погиб, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

12 января в 3:02 в ГСЧС поступило сообщение о том, что на бульваре Дружбы Народов, 3, в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения с бетонным столбом автомобиль Honda Jazz перевернулся на крышу и загорелся.

В автомобиле находилось 5 человек. Очевидцы ДТП помогли 4 пассажирам (две женщины и двое мужчин) выбраться из горящей машины еще до прибытия спасателей.

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В 3:19 пожарные потушили пожар, деблокировали зажатое тело водителя с помощью гидравлического инструмента и передали его работникам полиции.

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Сейчас обстоятельствами ДТП занимаются правоохранительные органы.