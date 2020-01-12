С начала суток враг трижды нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС

Всего штаб Обединенных сил зафиксировал три нарушения режима прекращения огня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Один обстрел по нашим позициям открывался в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" - неподалеку от Травневого (из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия).

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Два обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" - вблизи населенного пункта Новотошковское враг выпустил 7 мин из минометов калибра 82 мм, а рядом с Орехово - 19 мин из минометов такого же калибра, а также открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сегодня, 12 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Напомним, 11 января наемники российско-террористических войск четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.