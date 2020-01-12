На Ривненщине местный житель перевозил на мопеде мешок с 41 кг янтаря, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В селе Вовчицы Заречненского района полицейские 11 января остановили мопед без номерных знаков. Водителем двухколесного транспортного средства Viper оказался 21-летний житель села Бир. На багажнике мужчина перевозил мешок, при осмотре которого полицейские обнаружили камни янтаря-сырца.

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Следственно-оперативная группа установила, что вес янтаря составляет 41 килограмм.

По факту перевозки янтаря, законность происхождения которого не подтверждается соответствующими документами, следователи начали досудебное расследование по части 1 статьи 240-1 Уголовного кодекса Украины. Кодекс дополнен указанной статьей согласно Закону от 19.12.19.

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Янтарь правоохранители изъяли и в рамках уголовного производства направили на экспертизу. В ходе досудебного расследования полицейские устанавливают кому принадлежит янтарь.