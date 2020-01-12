В процессе реформы ВСУ нужно создать исследовательское учреждение для решения задач от планирования ВВТ до координации новых разработок, - Инженерная группа "Арей"

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу волонтерского ООО "Інженерна група "Арей".

Неудовольствие волонтеров также вызывают "тенденции "пичкания" армии несовместимыми образцами вооружения и разношерстная техникой".

Они подчеркивают необходимость изменений не только ВСУ, но и "тех, кто им служит".

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"Мы работаем с Департаментом военно-технической политики, развития вооружения и военной техники и видим, какую он лямку тянет и в части планирования новых разработок, и по закупкам серийных ВВТ. И это, по нашему мнению, не правильно.

Под Департаментом должно быть НИУ - тот же ЦНИИ ВВТ - и выполнять абсолютно конкретные задачи: от планирования ВВТ до координации новых разработок, унификации успешных решений и быстрых предложений в случае локальных фиаско", - говорится в сообщении.

Волонтеры приводят пример с закупкой Aselsan, с которыми идут шлемофоны, "на которые танкисты плюются". "Что делать разработчикам: дальше лепить турецкие шапки (ибо так в ТТЗ) или воевать за изменения в ТТЗ?", - задают вопрос инженеры.

Другой пример - установка дополнительной защиты на легкую и среднюю бронетехнику. "Что должен сделать ЦНИИ? Скоординировать производителей, оперативно внести изменения в свои ТТЗ и уже машины шли бы на передовую с улучшенной бронезащитой", - говорится в сообщении.

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"А еще важен боевой опыт и анализ поражений бронетехники различными боеприпасами РФ. Где он? Конечно, для себя мы собирали такую ​​инфу. Однако ее нельзя назвать системной. По сути, это работа исследовательского учреждения МОУ - собрать данные, довести такой анализ для разработчиков: вот такие поражения таким-то БП, вот безвозвратные потери, вот слабые места, вот варианты защиты и т.п.

Еще важный кусок работы - унификация шасси под различные виды вооружения. Самостоятельно делаем расчеты - "тунгуски", "акации", медички, инженерные машины - на одном базовом шасси. А правильно было бы выполнять эту работу с теми, кто отвечает за планирование ВВТ на средне- и долгосрочную перспективу.

Сегодня "научно-техническое сопровождение" наших работ осуществляют ребята, которые прошли реальные бои и которые сбивали руки в кровь, ремонтируя машины в полях. Они вынесли из тех боев и ремонтов колоссальный опыт. Кем этот опыт востребован? В каких документах изложен? Меняются ВСУ. Должны быть изменения и в тех, кто им служит", - отмечают волонтеры.

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