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12.01.20 19:50

На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета. ФОТО

На улицах столицы Ирана появились траурные плакаты, посвященные сбитому украинскому самолету.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета 01

На размещенных в Тегеране плакатах написано: "Мы все сочувствуем" и "Соболезнования семьям погибших".

На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета 02

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На улицах Тегерана появились траурные плакаты, посвященные гибели украинского самолета 03

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

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