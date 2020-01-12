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12.01.20 21:21

После реформы оклады в Офисе генпрокурора выросли в 4 раза, прокурор получает почти 29 тысяч гривен, - пресс-служба

Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 11 декабря 2019 года, должностной оклад прокурора Офиса генерального прокурора составляет 28 815 грн, что является четырехкратным повышением по сравнению тем, что получали в ликвидированной Генпрокуратуре (7140 грн).

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Как сообщают в пресс-службу Офиса генпрокурора, ранее "львиную долю заработной платы прокурора составляли премия и надбавка за выполнение особо важных заданий, которые вместе превышали оклад более чем в три с половиной раза", информирует Цензор.НЕТ.

"Повышение окладов прокуроров, прошедших аттестацию, и, соответственно, уменьшение зависимости работников от премирования произошло в пределах реформы прокуратуры для создания гарантий независимости прокуроров.

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Кроме того, аналогичное существенное повышение окладов прокуроров предусмотрено и на уровне областных, окружных и приравненных к ним прокуратур для прокуроров региональных и местных прокуратур, которые успешно пройдут аттестацию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до проведения реформы прокуратуры в 2019 году уровень окладов прокуроров был одним из самых низких в системе органов правосудия.

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