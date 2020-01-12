Прекратите убивать протестующих, включите интернет, позвольте журналистам свободно перемещаться, - Трамп обратился к лидерам Ирана

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Трампа, он заявил, что США и мир наблюдают за иранскими протестами.

"Лидерам Ирана - не убивайте протестующих. Тысячи уже убиты или заключены под стражу, в мире за этим наблюдают. Более важно то, что США наблюдают. Включите ваш интернет и позвольте журналистам свободно перемещаться. Прекратите убивать ваш великий иранский народ!" - подчеркнул Трамп.

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Он также призывал Тегеран позволить гуманитарным организациям работать на демонстрациях и не отключать интернет.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

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Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными. По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.

В тот же день на улицах городов Ирана начались протесты против властей.

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