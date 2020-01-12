Израиль выражает соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана, - Нетаньяху

Об этом сообщает пресс-служба израильского правительства, информирует Цензор.НЕТ.

"Иран лгал. Так же, как они лгали о своей секретной ядерной программе, они теперь лгут о сбивании украинских самолетов. Они знали с самого начала, что они его сбили. Они знали, что это был непреднамеренный сбой, но они лгали намеренно. Они обманули весь мир.

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Это полностью противоречит тому, как должна действовать цивилизованная страна, и мы выражаем соболезнования жертвам обмана и халатности Ирана", - заявил Нетаньяху.

Он также выразил поддержку и отметил смелость иранского народа, "который снова выступает на улицах против этого режима".

"Я благодарю президента Трампа за введение новых и очень жестких санкций против этого режима. Должен сказать, что это также было сделано в связи с решением Ирана ускорить обогащение урана. Я призываю Великобританию, Францию ​​и Германию присоединиться к американским усилиям. Им нужно идти в Совет безопасности и активировать санкции, которые были приняты. Я хотел бы повторить: Израиль не позволит Ирану разрабатывать ядерное оружие", - подчеркнул премьер.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

Президент Ирана Хасан Рухани назвал крушение украинского самолета "великой трагедией" и "непростительной ошибкой".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает полного признания иранской стороной своей вины и доведения расследования до конца.

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Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета украинских авиалиний, назвав произошедшее "болезненным инцидентом".

По словам командующего аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции Амира Али Хаджизаде, оператор, сбивший украинский самолет, получил сообщение о запуске ракеты "Круз" и принял приближающийся объект за ракету.