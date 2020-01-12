Американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе, - президент Ирана Рухани

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на иранское агентство IRNA.

Лидер Ирана подчеркнул необходимость коллективных усилий по обеспечению стабильности и безопасности в регионе, призвал уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран.

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Рухани выразил Левену соболезнования в связи с гибелью граждан Швеции в авиакатастрофе в Тегеране и заявил, что Иран продолжит расследование до тех пор, пока не будут достигнуты окончательные результаты.

Отмечая, что военное присутствие США в регионе и убийство генерал-лейтенанта Сулеймани вызвали "бурю в регионе и гнев народов", он сказал, что восстанавливать безопасность в регионе нужно сообща.

Охарактеризовав удар Ирана по базе Эйн-Ул-Асад как полностью законный и соответствующий статье 51 Устава ООН и законной защите от страны, он сказал, что американцы несут ответственность за все недавние инциденты, произошедшие в регионе.

"Мы все должны недвусмысленно осудить преступления США", - повторил Рухани.

Левен, со своей стороны, выразил соболезнование в связи с гибелью иранцев в авиакатастрофе и призвал провести прозрачное расследование для выяснения причин инцидента.

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По его словам, Швеция наряду с другими европейскими странами выступает против усиления напряженности в регионе и приветствует расширение сотрудничества с Ираном в целях обеспечения безопасности и стабильности в регионе.