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13.01.20 00:04

Общими усилиями сделаем все возможное для освобождения украинских граждан из тюрем РФ и оккупированного Крыма, - представительство президента в АРК

12 января - День украинского политзаключенного, который отмечается с 1975 года по инициативе Вячеслава Чорновила.

политзаключенные

Представительство президента Украины в АРК написало в Facebook слова поддержки политзаключенным из Крыма, сообщает Цензор.НЕТ.

"Именно в этот день 1972 года в Украине начался "генеральный погром" украинского шестидесятничества (...) И сегодня российские власти продолжают сажать украинцев и крымских татар, которые выступают против оккупационной власти и агрессии Кремля. В тюрьмах РФ и временно оккупированного Крыма содержатся сотни украинских граждан по политически мотивированным обвинениям. Держитесь! Общими усилиями сделаем все возможное для вашего освобождения! Ждем дома! Помните о политзаключенных прошлого и настоящего", - говорится в сообщении.

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Общими усилиями сделаем все возможное для освобождения украинских граждан из тюрем РФ и оккупированного Крыма, - представительство президента в АРК 01

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова также в Facebook выразила уверенность в возвращении всех украинских политзаключенных.

Общими усилиями сделаем все возможное для освобождения украинских граждан из тюрем РФ и оккупированного Крыма, - представительство президента в АРК 02

Как сообщают Крым.Реалии, в списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры - у Крымской правозащитной группы.

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Большинство крымчан, которые ожидают обмена – крымские татары, они фигурируют в ряде уголовных дел, в том числе в "делах Хизб ут-Тахрир", "Таблиги Джемаат" (организации, запрещенные в России, но разрешены в Украине). Правозащитники и адвокаты называют эти уголовные дела преследованием по религиозному признаку. Фигуранты этих уголовных дел - верующие мусульмане.

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