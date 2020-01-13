Общими усилиями сделаем все возможное для освобождения украинских граждан из тюрем РФ и оккупированного Крыма, - представительство президента в АРК

Представительство президента Украины в АРК написало в Facebook слова поддержки политзаключенным из Крыма, сообщает Цензор.НЕТ.

"Именно в этот день 1972 года в Украине начался "генеральный погром" украинского шестидесятничества (...) И сегодня российские власти продолжают сажать украинцев и крымских татар, которые выступают против оккупационной власти и агрессии Кремля. В тюрьмах РФ и временно оккупированного Крыма содержатся сотни украинских граждан по политически мотивированным обвинениям. Держитесь! Общими усилиями сделаем все возможное для вашего освобождения! Ждем дома! Помните о политзаключенных прошлого и настоящего", - говорится в сообщении.

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Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова также в Facebook выразила уверенность в возвращении всех украинских политзаключенных.

Как сообщают Крым.Реалии, в списке Крымскотатарского ресурсного центра значатся 86 крымских политузников. Такие же цифры - у Крымской правозащитной группы.

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Большинство крымчан, которые ожидают обмена – крымские татары, они фигурируют в ряде уголовных дел, в том числе в "делах Хизб ут-Тахрир", "Таблиги Джемаат" (организации, запрещенные в России, но разрешены в Украине). Правозащитники и адвокаты называют эти уголовные дела преследованием по религиозному признаку. Фигуранты этих уголовных дел - верующие мусульмане.